Los recientes sismos registrados en la región han vuelto a poner sobre la mesa una realidad preocupante: la vulnerabilidad de miles de viviendas en Ica. Más allá del temor que genera cada movimiento telúrico, especialistas advierten que el verdadero riesgo está en las condiciones de muchas construcciones levantadas sin planificación ni supervisión técnica.

Por la casa propia

De acuerdo con información del Instituto Peruano de Economía (IPE), más de 400 mil iqueños habitan en viviendas consideradas vulnerables ante un sismo de gran magnitud, una situación estrechamente relacionada con el crecimiento sostenido de la construcción informal.

El estudio señala que, entre 2007 y 2025, el número de viviendas informales prácticamente se duplicó, con un incremento de 123 mil hogares. Muchas de estas edificaciones fueron construidas sin asistencia técnica, utilizando materiales de baja resistencia y sin cumplir los estándares mínimos de seguridad.

El panorama resulta aún más preocupante al conocerse que más de la mitad de estas viviendas posee techos de calamina o de fibra de cemento, mientras que ocho de cada diez presentan pisos considerados inadecuados, condiciones que incrementan considerablemente el riesgo para miles de familias en caso de un terremoto.

A esta realidad se suma otro desafío: el acceso a una vivienda formal. Según las estimaciones del IPE, Ica requiere alrededor de 5,500 nuevas viviendas cada año para atender la demanda de la población. Sin embargo, la oferta formal aún resulta insuficiente, situación que impulsa a muchas familias a optar por construcciones informales.

Frente a este escenario, especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer la planificación urbana, simplificar los procesos de licencias de construcción, promover inversiones mediante mecanismos como Obras por Impuestos y fomentar asociaciones público-privadas que permitan ampliar la oferta inmobiliaria formal.

En este contexto se desarrolla FESTIHOGAR, considerada una de las ferias inmobiliarias más importantes del sur del país, como un espacio que busca acercar a las familias a alternativas de vivienda formal, segura y adaptadas a diferentes capacidades económicas.

Se informó que, durante el evento, los asistentes podrán conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios, que incluyen lotes urbanizados, viviendas y departamentos desarrollados bajo estándares técnicos y legales, brindando mayor seguridad para quienes desean invertir en su patrimonio.

Además, la feria contará con la participación de entidades financieras, cuyos especialistas ofrecerán orientación personalizada sobre créditos hipotecarios, programas de financiamiento y alternativas para facilitar el acceso a la vivienda propia.

La feria se desarrollará del 17 al 19 de julio en la cochera del Centro Comercial Plaza del Sol, y reunirá a diversas empresas inmobiliarias y entidades del sistema financiero que pondrán a disposición del público alternativas para hacer realidad el sueño de la casa propia mediante una inversión segura y formal.

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