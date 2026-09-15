El candidato de Renovación Popular por el distrito de Túpac Amaru Inca, Leonardo de la Cruz, rompió su silencio y reveló que atraviesa momentos de preocupación tras denunciar una presunta extorsión que, según afirmó, estaría dirigida contra él y sus familiares. Esta situación habría motivado su ausencia de algunos debates y reuniones desarrollados durante los últimos días en el marco de la campaña electoral.

Denuncia pública

Como parte de su denuncia, De la Cruz mostró un mensaje que habría recibido de desconocidos, quienes le exigirían una suma de dinero bajo amenazas contra su vivienda, su local y sus seres queridos. El postulante manifestó que los hechos le han generado temor y que, ante esta situación, decidió priorizar a su familia antes de continuar con su participación habitual en las actividades proselitistas.

“Mientras mi familia esté bien, yo voy a estar tranquilo”, sostuvo el candidato, al explicar las razones que lo llevaron a mantenerse al margen de algunas actividades públicas. La denuncia deberá ser investigada por las autoridades correspondientes para determinar la autenticidad de los mensajes e identificar a los responsables.

Pese a lo ocurrido, Leonardo de la Cruz aseguró que continuará en carrera electoral y descartó que su ausencia temporal represente un retiro de su candidatura. Asimismo, señaló que su campaña no cuenta con grandes recursos económicos y que viene siendo sostenida mediante el esfuerzo de su equipo de trabajo y el respaldo de ciudadanos que apoyan a partido político en Villa Túpac Amaru.

El caso genera preocupación en medio del proceso electoral y vuelve a poner atención sobre las condiciones en las que vienen desarrollándose las campañas políticas en los distritos de la provincia.

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