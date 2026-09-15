Un hombre fue sentenciado a 17 años de cárcel por violar a una menor que se encontraba en estado de ebriedad e incapaz de dar su consentimiento, mientras que otro investigado fue enviado a prisión preventiva por ocho meses tras ser acusado de intentar abusar sexualmente de su hijastra de 14 años. Ambos casos ocurrieron en Arequipa y son investigados por fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

La condena más severa recayó sobre Nicolás Catacora C., quien deberá cumplir 17 años de prisión por el delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de una menor de edad.

El hecho ocurrió el 2 de enero de 2024, en un inmueble de la urbanización La Mendoza, en el distrito de Jacobo Hunter. Según la investigación fiscal, la adolescente llegó hasta la habitación del ahora condenado junto a otras personas conocidas y durante ese tiempo consumieron bebidas alcohólicas.

La menor terminó en un estado de ebriedad absoluta, con alteración, confusión y pérdida de control, hasta quedarse dormida. Para la Fiscalía, fue precisamente esa situación de vulnerabilidad la que aprovechó Catacora para atacarla sexualmente.

Durante el juicio, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Jacobo Hunter presentó diversos elementos para acreditar la responsabilidad del acusado. Entre ellos figuran los certificados médico-legales, la declaración de la víctima en cámara Gesell, pericias biológicas y de ADN, además de análisis toxicológicos que permitieron establecer el estado en el que se encontraba la adolescente.

Tras evaluar las pruebas, el Poder Judicial dictó la condena de 17 años de prisión. Asimismo, ordenó que el sentenciado pague S/ 10 mil por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

MADRE SALVA A SU HIJA

El segundo caso se registró recientemente en el anexo de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná. Allí, el Poder Judicial ordenó ocho meses de prisión preventiva contra Edwin C. C., investigado por el presunto delito de intento de violación sexual a una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 7 de setiembre de este año, cuando el investigado se habría quedado a solas con su hijastra de 14 años dentro de una vivienda.

De acuerdo a la investigación fiscal, el hombre habría intentado aprovechar la relación de confianza que tenía con la adolescente por su condición de padrastro para agredirla sexualmente.

La situación fue interrumpida por la madre de la menor. La mujer regresaba a su vivienda cuando escuchó los gritos de su hija. Al ingresar, encontró a la adolescente llorando y posteriormente el investigado fue trasladado por personal de Serenazgo hasta la comisaría.

Como parte de las diligencias, la fiscal adjunta Karen Sujey Vargas Salazar, de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Camaná recogió testimonios sobre lo ocurrido y sobre las condiciones en las que fue encontrada la adolescente. También se realizaron los exámenes médico-legales, la entrevista única de la menor en cámara Gesell y otras evaluaciones periciales.