A pocas semanas de las elecciones, el subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica, Jorge Angulo, manifestó que la intensa campaña política había generado una creciente contaminación visual en las calles de la ciudad, debido a la colocación masiva de propaganda electoral. Pese a la cantidad de anuncios detectados, indicó que solo una agrupación política había presentado una solicitud de autorización ante la comuna.

Contaminación visual

Angulo explicó que personal municipal realizó un recorrido de inspección por diferentes sectores del Cercado de Ica y recopiló evidencias fotográficas de la propaganda instalada. “Definitivamente hay una sobrepoblación visual”, sostuvo el funcionario, quien precisó que muchos anuncios habían sido colocados sin contar con las autorizaciones correspondientes.

La mayor concentración de propaganda fue advertida en los alrededores de la Zona Monumental, Castrovirreyna, mercado Modelo, calle Bolívar, calle Cajamarca y sectores de la Panamericana Sur. Según Angulo, a diferencia de anteriores procesos electorales, se observó una colocación más intensa de publicidad, cuyas dimensiones, ubicaciones y formas de instalación no serían las adecuadas.

Asimismo, la comuna había identificado propaganda colocada en árboles, vías públicas y otras estructuras, e incluso candidatos que participaban directamente en su instalación. “Entiendo la necesidad de conocer su propuesta, pero creo que hay otras maneras y de otra manera dar el ejemplo a la población”, expresó Angulo al exhortar a las organizaciones políticas a respetar las disposiciones.

El funcionario recordó que cada partido debía presentar una solicitud firmada por su representante, indicando la cantidad y tipo de propaganda, además de los puntos donde pretendía colocarla. Sin embargo, aclaró que no todas las ubicaciones solicitadas necesariamente serían autorizadas, debido a las restricciones establecidas en la ordenanza municipal sobre publicidad electoral.

Ante esta situación, Angulo anunció que desde este lunes la Municipalidad iniciaría el retiro de la propaganda que incumpliera las disposiciones, incluyendo aquella ubicada en la Panamericana y la Zona Monumental. Además, señaló que podrían imponerse sanciones administrativas y aseguró que los operativos serían ejecutados sin distinción de agrupaciones políticas, “no viendo colores ni símbolos”.

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