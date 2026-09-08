Una amenaza de muerte enviada directamente a su teléfono celular llevó al candidato Carlos José Martínez Hernández (45), conocido como “Chino” Martínez, hasta la comisaría de Parcona este lunes 7 de setiembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:59 de la mañana, luego de que retornara a su domicilio tras llevar a su hija al colegio. Ante la gravedad del contenido, decidió formular una denuncia policial y solicitar que se investigue la procedencia del mensaje.

Amenazas criminales

Según consta en la denuncia y relató el propio Martínez, el texto recibido contenía frases como “así como empiezas te vamos a matar” y mencionaba además a una persona de su entorno que suele acompañarlo durante sus actividades políticas.

El candidato consideró preocupante este último detalle porque, según manifestó, podría indicar que quienes enviaron el mensaje conocerían sus movimientos. Tras recibirlo, comunicó lo ocurrido a su abogado y acudió a la dependencia policial.

El candidato sostuvo que nunca antes había recibido amenazas de muerte y señaló que el episodio se produjo después de un reciente debate político, tras el cual asegura haber sido blanco de ataques en redes sociales.

Martínez evitó responsabilizar directamente a alguna persona por las amenazas y señaló que deberán ser las investigaciones las que determinen quién está detrás del número utilizado. Asimismo, indicó que gestionará garantías personales y adoptará medidas de seguridad ante la preocupación existente por su esposa y sus dos hijas menores.

“Chino” Martínez pidió finalmente evitar que la campaña electoral en Parcona derive en enfrentamientos o actos de amedrentamiento y exhortó a los demás candidatos a concentrarse en sus propuestas.

“El pueblo es el que va a decidir quién va a ser la próxima autoridad del distrito”, manifestó. La denuncia quedó registrada en la Comisaría de Parcona y ahora corresponderá a las autoridades realizar las diligencias para identificar al autor o autores de las amenazas.

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