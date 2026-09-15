Bill Gates planteó evaluar una reducción en el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) hasta que la sociedad pueda adaptarse a sus efectos. El cofundador de Microsoft reconoció que su postura puede resultar llamativa por su trayectoria ligada a la innovación tecnológica.

Durante una entrevista con NDTV, Gates señaló que algunos algoritmos han encontrado formas inesperadas de cumplir sus objetivos durante los entrenamientos. Mencionó casos en los que aprendieron a “tomar atajos y hacer trampa” para alcanzar las metas asignadas.

El empresario consideró que el avance de esta tecnología puede generar transformaciones para las que la sociedad todavía no está preparada. Según planteó, es preciso ganar tiempo para afrontar esos cambios.

“Si pudiéramos ralentizar las cosas, creo que deberíamos considerarlo debido a esta necesidad de prepararnos para un cambio tan rápido (...) Es un caso raro en el que la innovación puede ser tan amplia y tan dramática que no estamos preparados para ella”, sostuvo.

"Esto es radicalmente diferente a cualquier tecnología anterior."



Bill Gates, presidente de la Gates Foundation, afirma que la IA cambiará cómo innovamos y transformará nuestras vidas a gran escala.



El cambio real va mucho más allá de los mercados. La inteligencia se está… pic.twitter.com/NT2JnsltF7 — Inteligencia Artificial (@inteligencia_x) September 15, 2026





Cambios en el mercado laboral

Gates identificó el empleo como uno de los principales ámbitos que serán modificados por la IA durante los próximos 20 años. Según explicó, algunas ocupaciones desaparecerán mientras otras funciones serán reorganizadas.

El empresario también destacó el uso de esta tecnología en India, especialmente en sectores como salud pública y agricultura. Sus comentarios combinaron esa valoración con una advertencia sobre la necesidad de preparación ante los cambios.

Las declaraciones se producen mientras referentes tecnológicos como Sam Altman, Dario Amodei y Elon Musk plantean medidas de seguridad para enfrentar riesgos asociados con la IA. Entre las preocupaciones figuran la pérdida de control de los sistemas, la concentración de poder y el ciberterrorismo.

El presidente Donald Trump mantiene una posición distinta y rechaza frenar el desarrollo de esta tecnología. Su argumento es que una desaceleración estadounidense podría dar una ventaja estratégica a China.