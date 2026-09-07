Un cráneo, que aparentemente sería humano, fue encontrado la noche del domingo dentro de una urna de cristal colocada debajo de un árbol en la asociación Víctor Andrés Belaunde, en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa.

El hallazgo causó sorpresa entre los vecinos, quienes encontraron la urna cerca de unos contenedores de basura. El cráneo estaba dentro de una caja de vidrio con marcos de madera en las esquinas y había sido dejado en el tronco de un árbol, a pocos metros de los depósitos de basura.

Los pobladores, al no saber si se trataba de restos humanos o de un objeto utilizado para estudios médicos, alertaron primero a los serenos de Cerro Colorado y luego a la Policía.

Agentes policiales acudieron al lugar y trasladaron la urna para realizar las diligencias correspondientes y determinar si el cráneo corresponde a restos humanos o si se trata de un modelo anatómico de plástico empleado para la enseñanza de medicina.