Después de más de una semana de intensa búsqueda y angustia para sus familiares, fue hallado el cuerpo de Danti Ronald Llenque Querevalú, uno de los pescadores desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Poseidón ocurrido el pasado 9 de junio frente al litoral de la provincia de Camaná.

El cadáver fue encontrado ayer por pescadores que realizaban labores de faena a unas siete millas mar adentro del puerto de Quilca.

Danti Ronald era uno de los cuatro tripulantes que viajaban a bordo de la embarcación Poseidón proveniente de Talara cuando ocurrió el accidente marítimo. Dos de los ocupantes lograron sobrevivir: Luis Alberto Llenque Querevalú y José Luis Sánchez Villar. Sin embargo, los hermanos Danti y Arbidon Llenque Querevalú perdieron la vida.

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Días antes ya había sido recuperado el cuerpo de Arbidon. Su familia tenía previsto trasladarlo ayer hacia Talara para darle sepultura. Sin embargo, cuando estaban por iniciar el viaje recibieron la noticia del hallazgo de Danti, por lo que decidieron permanecer en la morgue de Camaná para esperar las diligencias y transportar juntos los restos de ambos hermanos a su ciudad de origen.

Milagros, hija de Arbidon, relató que la identificación del segundo cuerpo fue más rápida debido a que Danti tenía tatuajes visibles. En contraste, el reconocimiento de su padre resultó más complicado porque no presentaba marcas distintivas y el avanzado estado de inflamación dificultaba su identificación.

Con el hallazgo de Danti Ronald Yenque Querevalú concluye la búsqueda de los dos hermanos desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Poseidón, una tragedia que enluta a una familia de pescadores y que mantuvo en vilo a sus seres queridos durante más de una semana.