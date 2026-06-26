Después de más de un mes de intensa búsqueda, fueron recuperados los cuerpos de Jimmy Samayani Mamani y Jesús Salinas Poma, trabajadores de la empresa Ecovin que permanecían desaparecidos desde el accidente ocurrido el pasado 18 de mayo en la mina Arcata, ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de Caravelí.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado conjunto de Sierra Minera Caraz y Ecovin, empresas que informaron que, tras conocer el accidente, activaron los protocolos de emergencia para localizar a ambos colaboradores. Las labores de rescate se extendieron durante varias semanas debido a las complejas condiciones del lugar.

Para las operaciones se empleó maquinaria pesada, perforación diamantina, sistemas de bombeo y otros equipos especializados, con el objetivo de acceder a la zona donde se presumía que habían quedado atrapados los trabajadores.

El accidente ocurrió cuando los mineros realizaban sus labores en el interior del yacimiento. De acuerdo con la versión brindada anteriormente por María Mamani, tía de Jimmy Samayani, a Correo, ambos operarios cayeron a una gran profundidad luego de que se abriera un forado mientras se desplazaban en un volquete dentro de la mina.

La recuperación de los cuerpos pone fin a más de un mes de incertidumbre para las familias, que esperaban noticias sobre el paradero de los trabajadores desde el día del accidente.

Jimmy Samayani Mamani tenía 32 años y deja en la orfandad a un bebé de apenas cinco meses de nacido.