Un hombre de entre 45 y 50 años fue encontrado muerto esta mañana en un canal de riego del sector Boca del Sapo, en el anexo de El Pasto, en el distrito de Socabaya en Arequipa.

El hallazgo generó inicialmente preocupación entre los vecinos, luego de que trascendiera la versión de que el cuerpo presentaba signos de tortura. Sin embargo, tras la inspección realizada por efectivos policiales durante el levantamiento del cadáver, esta hipótesis fue descartada al no encontrarse evidencias de violencia física.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue encontrado semidesnudo, vistiendo únicamente un polo. En los alrededores del canal, los agentes hallaron pastillas utilizadas para el tratamiento de la esquizofrenia, lo que fue incorporado como un elemento clave en la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Las primeras diligencias indican que el fallecido tendría al menos 10 horas de haber muerto. La causa preliminar del deceso sería asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad del hombre y reconstruir los hechos que llevaron a su muerte. Mientras tanto, el caso permanece en manos de la Policía y la Fiscalía.

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