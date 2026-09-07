Hallan vehículo hurtado en Arequipa y detienen a conductor

Un vehículo reportado como hurtado fue recuperado por la Policía durante una intervención en la autopista Arequipa-La Joya, en el distrito de Cerro Colorado. El conductor de la unidad fue detenido por su presunta implicancia en el delito de receptación.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Área de Patrullaje Motorizado (AREPAMOT) y se realizó cuando detectaron un vehículo Changan Gran Van Turismo de placa VBL-599.

Los policías consultaron la matrícula en el sistema ESINPOL-PNP y confirmaron que la unidad tenía una requisitoria vigente por hurto de vehículo. El pedido había sido emitido por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) de La Libertad, en Trujillo, el pasado 20 de agosto.

Tras confirmar la alerta, los agentes incautaron el vehículo y lo trasladaron para las diligencias correspondientes. El conductor quedó detenido mientras se determina su responsabilidad por la presunta recepción y posesión de un vehículo de procedencia ilícita.

La unidad quedó a disposición de la Policía para continuar con las investigaciones y establecer cómo llegó hasta Arequipa pese a tener una denuncia vigente por hurto.