El candidato de Renovación Popular al Gobierno Regional de Arequipa, Harold Rodríguez, plantea destrabar Majes Siguas II, culminar la autopista Arequipa-La Joya, mejorar los servicios de salud, reforzar la seguridad ciudadana con tecnología y atender de manera preventiva las zonas de riesgo ante la cercanía del fenómeno El Niño.

Uno de los principales problemas de la región es Majes Siguas II. ¿Qué propone para destrabar este proyecto? Considero que es uno de los proyectos que los arequipeños venimos soñando hace más de 40 años. Tenemos que impulsarlo y sacarlo adelante. No solo debemos pensar en Majes Siguas II, sino también en la puesta a punto del proyecto, que actualmente se encuentra en una etapa de estudios. Necesitamos una intervención integral y articulada con el Ejecutivo Nacional y también tocar las puertas de ProInversión para destrabar un proyecto que además está vinculado al arbitraje con Cobra. Tenemos que convocar a los mejores técnicos y ofrecerle a Arequipa que en nuestros cuatro años de gestión podamos entregar este proyecto, que permitirá posicionarnos como una región agroexportadora.

¿Considera que Majes Siguas II debe continuar en manos del Ejecutivo Nacional o retornar al Gobierno Regional? Majes Siguas debió ser una prioridad para la actual gestión. En su momento dijimos que debía darse la prioridad necesaria. Debió gestionarse con el Ejecutivo Nacional, tocar puertas y buscar mecanismos. Pero también hay que recordar que la anterior gestión regional firmó la Adenda 13, dejó una deuda importante y se entregaron recursos a Cobra. Hoy tenemos estos resultados. Entregaremos obras que realmente Arequipa necesita.

¿Qué haría con la autopista Arequipa-La Joya? Uno de los grandes problemas de Arequipa es que el parque automotor crece todos los días y la ciudad colapsa. No solo debemos pensar en el transporte urbano, sino también en el transporte de carga pesada. Como empresario conozco las necesidades de los transportistas. La intervención tiene que ser rápida. Vamos a habilitar tres ingresos y tres salidas de Arequipa y terminar los proyectos viales pendientes. También vamos a impulsar la carretera Yarabamba-Cocachacra y habilitar las conexiones por Yura y Bramayo. Necesitamos terminar y conectar realmente a Arequipa con La Joya para mejorar la calidad del transporte y articular la región con la red vial nacional.

¿Qué necesidades ha encontrado en las provincias de Arequipa? Conozco mi región y sus provincias; no me lo han contado, he convivido con la población y conozco los problemas. Existe una gran frustración porque no tenemos servicios de salud de calidad. Hay hospitales estratégicos que comenzaron hace tres o cuatro gestiones y todavía no se terminan, como los de Camaná, Chala, Cotahuasi y Maritza Campos. Necesitamos una intervención integral.

¿Cuál sería su propuesta para mejorar la salud en las provincias? Vamos a trabajar en dos aspectos. Primero, fortaleceremos la atención primaria en todos los distritos de las provincias, llevando equipamiento, medicamentos, logística y, sobre todo, recursos humanos. Tenemos profesionales en Arequipa que no estamos valorando, utilizaremos la transformación digital y la telemedicina. No podemos permitir más colas en los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado.

¿Qué es Arequipa 360? Es una propuesta de C5I que incluye tecnología para la seguridad ciudadana. Queremos implementar 2.500 cámaras inteligentes con inteligencia artificial: 1.500 en la provincia de Arequipa y 250 en cada una de las zonas priorizadas de Islay, Camaná, Chala y El Pedregal. También trabajaremos con las juntas vecinales y la red de cooperantes. El gobernador debe asumir el liderazgo y trabajar junto con la Policía. Nuestro objetivo es disminuir la percepción de inseguridad durante los primeros seis meses de gestión.