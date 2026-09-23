El Hay Festival Perú regresa con su XII edición y esta vez amplía su alcance, pues además de las ciudades de Arequipa y Lima, Majes y Tacna serán parte de la programación. El evento se realizará del 5 al 8 de noviembre y reunirá a 156 participantes de 20 países en torno a la literatura, el periodismo, la ciencia, la música, el arte, los pódcast y el pensamiento.

TACNA Y MAJES

El evento debuta el Hay Festival Presenta en Tacna el 4 de noviembre y regresa al Centro Cultural de la PUCP en Lima, con actividades los días 3, 4 y 9 de noviembre. Desde grandes voces de la literatura como J. M. Coetzee, Mircea Cărtărescu, André Aciman e Irenosen Okojie, hasta conversaciones sobre el Perú, el medioambiente, la democracia, la cultura y los nuevos lenguajes narrativos. Además, el festival se extiende a las comunidades con Hay Festival Comunitario y Hay Festival Joven, y llega también a Tacna y Lima.

En Majes (Caylloma), el festival llega de la mano del proyecto Zafranal. Evelyn Torres Aliaga, líder de asuntos gubernamentales del proyecto Zafranal, sostuvo que el objetivo es descentralizar la cultura. “Las buenas ideas no tienen un código postal”, afirmó. Según dijo, Majes tiene una enorme riqueza cultural, histórica y patrimonial, y sobre todo talento y creatividad. Durante su participación en el lanzamiento del Hay Festival, añadió que se busca dar herramientas a más jóvenes para desarrollarlo. “Descentralizar la cultura no significa solo llevar una actividad de un lugar a otro, sino reconocer que cada territorio tiene algo que aportar”, señaló.

LITERATURA COMO EPICENTRO

Arequipa se deslumbrará con el poder creativo de algunas de las plumas contemporáneas más brillantes, como la del premio Nobel de Literatura, J. M. Coetzee, quien participará en dos actividades que explican su vínculo con la ciudad. En la primera hablará sobre la publicación de Mariano Melgar: Poesía de amor y rebelión; mientras que en la segunda, Valerie Miles y Coetzee recitarán poemas de Melgar en una velada en la que estarán acompañadas por músicos locales.

Uno de los más destacados de la literatura europea mundial contemporánea, el rumano Mircea Cărtărescu, llegará al Hay Festival Arequipa para hablar de su universo lírico onírico. André Acima (Egipto/Estados Unidos) ofrecerá un viaje a Italia mediante las historias recogidas en Idilio. Patricio Pron (Argentina) llegará con “En todo hay grieta y por ella entra la luz”, entre otros participantes.

HAY FESTIVAL COMUNITARIO

Este segmento gratuito e inclusivo del festival está dirigido a la diversidad comunitaria arequipeña y contará con actividades en los establecimientos penitenciarios de hombres y mujeres de Arequipa, en el COAR, en la plaza San Francisco, Calle Santa Catalina y la biblioteca María Vargas Llosa.

Además, contará con encuentros, lecturas continuadas, talleres de lectura, la carpa librera, lecturas de libros, experiencias sonoras, la presentación del premio Los Destacados de 2026, conciertos, proyecciones de películas, espectáculos de improvisación, obras de teatro, talleres lúdicos y hasta un mini maratón.

Por otro lado, Julio Granda, maestro arequipeño del ajedrez, mantendrá una conversación a propósito de su libro “Guía para ser un maestro del ajedrez”. Asimismo, Luis Arias Schreiber presentará su biografía de Alex Olmedo, el primer tenista peruano en ganar Wimbledon.

Hay Festival en Arequipa, Tacna y Lima. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

VIDEO EN VIVO: