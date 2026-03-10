Las condiciones climáticas extremas registradas en las últimas semanas, con la ocurrencia de heladas, lluvias intensas y la posterior ausencia de precipitaciones provocaron graves pérdidas en la agricultura y la ganadería de los pobladores del distrito de Tuti en la provincia de Caylloma en Arequipa.

El alcalde distrital, Trifon Yanque Flores, informó que el cultivo de papa se perdió en su totalidad, luego de que las heladas arrasaran aproximadamente 500 hectáreas, afectando directamente a unos 400 agricultores de la zona, quienes siembran papa.

Los daños también alcanzaron otros cultivos tradicionales de la zona, como habas y arvejas, que sufrieron afectaciones por las bajas temperaturas. A ello se suma la falta de lluvias que perjudica el crecimiento de la alfalfa, alimento fundamental para el ganado.

La ganadería de camélidos sudamericanos también fue afectada. Según explicó el burgomaestre, en enero se registraron lluvias intensas seguidas de un brusco descenso de temperatura, lo que provocó abortos en alpacas y llamas, fenómeno asociado al cambio de clima.

A esta problemática agrícola y ganadera se suma el deterioro de las vías de acceso. La trocha carrozable que conecta Chivay con Tuti presenta huecos y daños severos, lo que dificulta el tránsito de vehículos y genera temor entre los pobladores que utilizan la ruta.

Ante esta situación, la autoridad edil solicitó apoyo al Gobierno Regional de Arequipa para el envío de maquinaria y combustible que permita realizar trabajos de mantenimiento en la vía y mejorar la conectividad del distrito.

