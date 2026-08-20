“Cualquier cosa que me pase, es porque ya me mataron”. Esa fue una de las últimas palabras que Wilbert Layme Flores, de 58 años, le dijo a su hermana Saturnina, antes de desaparecer en el valle de Tambo, en la provincia de Islay, donde desde hacía aproximadamente dos años se dedicaba a la agricultura.

Han pasado varios meses sin noticias sobre su paradero y sus familiares recorren diferentes zonas de Arequipa con la esperanza de encontrar alguna pista que permita saber qué ocurrió con él.

Saturnina Layme sostuvo que Wilbert desapareció en noviembre de 2025. El hombre vivía y trabajaba en el valle de Tambo, donde se dedicaba principalmente a sembrar y cuidar ajo. Antes de perder contacto con él, se encontraba trabajando en un cultivo de ajo para semilla en el sector de La Curva.

Lo que más le preocupa a la familia fueron las últimas palabras de Wilbert. “Me dijo que estaba corriendo riesgo su vida y cualquier cosa que le pasara era porque ya estaba muerto’”, contó la mujer, quien ahora considera esa advertencia una pieza importante para esclarecer qué pudo suceder con su hermano menor.

Saturnina Layme Flores busca a su hermano Wilbert, quien desapareció en noviembre de 2025 (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

La desaparición no fue conocida inmediatamente por todos sus familiares. De acuerdo con la denuncia policial, el 11 de marzo de este año, el hijo de Wilbert se presentó en la comisaría de Alto Selva Alegre para denunciar la desaparición de su padre, a quien no veía hace tres años por un distanciamiento.

Se enteró de que una semana antes, la actual pareja del agricultor, Alicia Checya, había viajado al Cusco, donde se encontró con su tía Rely Layme, a quien le contó que Wilbert había desaparecido desde noviembre, marchándose de la casa que compartían. Solo detalló que vestía jeans de color azul, camisa blanca, casaca de cuero negra y zapatos negros.

“Yo quiero que la Fiscalía solicite el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Eso debe revelar con quién hablaba mi hermano”, dijo Saturnina Layme, que llegó desde Lima para buscar a su hermano.

En marzo se halló un cadáver en la vía a Camaná y fue internado en la morgue, Saturnina cree que puede ser su hermano.

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