Una historia de angustia que terminó con alivio se vivió en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde una vecina recuperó 7 mil dólares que, por un descuido, arrojó junto a sus residuos domiciliarios.

El hecho ocurrió esta mañana aproximadamente a las 10:00 horas, cuando la ciudadana realizaba su rutina habitual de sacar la basura. Sin percatarse, dentro de una de las bolsas se encontraba su mochila, donde guardaba el dinero producto de sus ahorros.

Apenas 20 minutos después, al notar lo sucedido, la mujer, visiblemente desesperada, se comunicó con el personal de limpieza pública del municipio para alertar sobre lo ocurrido y solicitar ayuda.

Con la ayuda de los servidores de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, la vecina fue trasladada en una unidad compactadora hasta el botadero de Quebrada Honda, lugar donde habían sido llevados los residuos.

En la zona, se coordinó con la Municipalidad Provincial de Arequipa y un grupo de obreros para iniciar la búsqueda entre los desechos, en medio de medidas de salubridad. Tras intensas labores, finalmente se encontró la mochila con el dinero.

La vecina no ocultó su emoción y agradeció el apoyo recibido, que le permitió recuperar los ahorros producto de sus esfuerzos.

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