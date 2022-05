El hospital de Cotahuasi aún no entró en funcionamiento, tampoco fue terminado, pero ya luce deteriorado, con las rejas oxidadas y la pintura descascarándose. Tiene tres años como un elefante blanco, cada día en peor estado.

Correo visitó la obra hallando solo a los dos trabajadores de vigilancia que impiden el ingreso. Sin embargo, desde afuera se puede ver la fachada deteriorada y ventiladores cubiertos de plástico en el patio del nosocomio, al costado del área de Emergencia.

El alcalde de Cotahuasi, Jorge Velásquez Llerena, resignado a que los pobladores no gozarán de una atención de calidad, señaló que el Gobierno Regional de Arequipa confirmó que el local no será terminado en esta gestión, porque no se logra destrabar la obra. Será necesario elaborar otro expediente para terminar.

Equipos como ventiladores se malogran en el patio del hospital| Foto: Nelly Hancco

CENTRO DE SALUD REUBICADOS TEMPORALMENTE, PERO LLEVAN 6 AÑOS EN UGEL

El director del centro de Salud, Amador Arqque Huamaní, recordó que en el 2016 fueron trasladados de su local hacia los ambientes de Drywall, en el terreno de la UGEL, pero luego de 6 años, siguen en las mismas condiciones y sin mantenimiento.

“Todo está deteriorado, pero el Ministerio no puede hacer el mantenimiento si no es en local propio y el Gobierno Regional tampoco quiere hacerlo. Estos ambientes no son adecuados para un centro de salud”, dijo el médico Arqque Huamaní.

El director solicitó usar parte de los equipos adquiridos, pero el GRA aún no da la autorización, por temor a las observaciones de la Contraloría.

“Necesitamos ecógrafos, porque el que teníamos se malogró. Nos dijeron que el hospital funcionará en 3 años, los equipos se utilizarán cuando ya estén desfasados”, dijo.

El 21 de diciembre de 2018, la exgobernadora Yamila Osorio celebró la entrega del hospital que no opera hasta ahora. Contraloría halló un perjuicio económico de e S/ 124 284 entre 2019 y 2020.

El centro de Salud atiende a un aproximado de 50 pacientes al día y carecen de ambulancia, aunque el nuevo se malogra sin usar.