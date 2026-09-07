Hospital Honorio Delgado abre tres nuevos consultorios en Arequipa

El hospital Honorio Delgado Espinoza puso en funcionamiento tres nuevos consultorios para atender a pacientes con enfermedades del hígado, problemas en las vías biliares y el páncreas, además de niños con problemas de peso.

Dos de los nuevos consultorios corresponden al servicio de Gastroenterología. Uno está destinado a pacientes con enfermedades del hígado, como el hígado graso y la cirrosis. La atención busca detectar estos problemas a tiempo y evitar que empeoren.

El segundo consultorio atenderá a personas con enfermedades de las vías biliares y el páncreas. Allí se evaluarán problemas que afectan estos órganos y se determinará el tratamiento que necesita cada paciente.

El tercer consultorio está dirigido a los niños que tienen bajo peso, sobrepeso u obesidad. Los especialistas realizarán una evaluación para conocer qué está causando el problema y definir el tratamiento adecuado.

La apertura de estos servicios permitirá que los pacientes tengan una atención más especializada dentro del hospital, especialmente quienes necesitan seguimiento por enfermedades digestivas o problemas relacionados con el peso.