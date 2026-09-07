Hospital Honorio Delgado abre tres nuevos consultorios en Arequipa
Hospital Honorio Delgado abre tres nuevos consultorios en Arequipa

El hospital Honorio Delgado Espinoza puso en funcionamiento tres nuevos consultorios para atender a pacientes con enfermedades del hígado, problemas en las vías biliares y el páncreas, además de niños con problemas de peso.

Dos de los nuevos consultorios corresponden al servicio de Gastroenterología. Uno está destinado a pacientes con enfermedades del hígado, como el hígado graso y la cirrosis. La atención busca detectar estos problemas a tiempo y evitar que empeoren.

El segundo consultorio atenderá a personas con enfermedades de las vías biliares y el páncreas. Allí se evaluarán problemas que afectan estos órganos y se determinará el tratamiento que necesita cada paciente.

El tercer consultorio está dirigido a los niños que tienen bajo peso, sobrepeso u obesidad. Los especialistas realizarán una evaluación para conocer qué está causando el problema y definir el tratamiento adecuado.

La apertura de estos servicios permitirá que los pacientes tengan una atención más especializada dentro del hospital, especialmente quienes necesitan seguimiento por enfermedades digestivas o problemas relacionados con el peso.

VIDEO RECOMENDADO