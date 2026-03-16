Los pacientes y personal del hospital Moisés Heresi podrían estar expuestos a riesgos, debido a que el establecimiento no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que acredita que un local cumple con las condiciones de seguridad para su funcionamiento, según advirtió la Contraloría.

La verificación del Órgano de Control Institucional de la Beneficencia Pública de Arequipa fue entre el 9 y el 11 de marzo. La Contraloría advirtió que la ausencia de este certificado podría poner en riesgo el servicio de salud mental que brinda el hospital, ya que un ITSE garantiza que se cumplen con las normas de seguridad contra incendios, sismos y colapsos.

Según la información recogida por el órgano de control, la administración del hospital informó que inició el trámite para obtener el ITSE ante la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. En ese sentido, el 25 de julio del año pasado, personal de la comuna realizó una inspección al establecimiento, tras la cual se emitió un acta con observaciones.

Las observaciones debían ser subsanadas en un mes para continuar con el procedimiento y obtener el certificado. Sin embargo, el propio hospital indicó que el levantamiento de dichas observaciones se inició de manera progresiva y que, tras el cambio de funcionarios en la subgerencia Riesgo de Desastres de la municipalidad de Cerro Colorado no se cumplió con el plazo establecido, por lo que el trámite quedó pendiente.

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