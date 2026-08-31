Los vecinos de Cerro Colorado y otros distritos como Cayma, Yanahuara podrán acceder desde hoy a los servicios de Farmacia y Tópico de Urgencias del Hospital Municipal de Arequipa durante las 24 horas del día, incluidos domingos y feriados.

La ampliación busca cubrir la falta de establecimientos cercanos que atiendan durante la noche, especialmente para pacientes que necesitan medicamentos o presentan problemas de salud que no requieren una atención hospitalaria de alta complejidad.

El director ejecutivo del nosocomio, Jesús Rivera Jove, explicó que la farmacia contará con medicamentos, dispositivos médicos, materiales de curación, jeringas y otros insumos necesarios para la atención de los pacientes.

En el Tópico de Urgencias se atenderán principalmente casos de prioridad III, es decir, pacientes estables cuyos problemas de salud pueden esperar hasta unos 20 minutos para ser atendidos. Entre las atenciones previstas están fiebre, dolor abdominal moderado, esguinces y traumatismos leves o moderados, así como algunas complicaciones de enfermedades en pacientes estables.

Rivera precisó que los casos graves serán derivados a hospitales o clínicas con mayor capacidad de atención, debido a que el tópico no está destinado a resolver emergencias de alta complejidad.

COMPRARON EQUIPO PARA CIRUGÍAS

Como parte de la implementación del centro quirúrgico, el hospital también incorporó una máquina de anestesia, adquirida por 230 mil soles.

El equipo será utilizado durante las intervenciones quirúrgicas y permitirá reforzar el área de anestesia del establecimiento.

El Hospital Municipal de Arequipa se encuentra ubicado en la avenida Pumacahua, en Cerro Colorado.