Hoy, 7 de abril vence el plazo para el cierre del padrón electoral con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que los ciudadanos que necesiten actualizar su dirección domiciliaria en su DNI aún pueden hacerlo hasta hoy en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El jefe del Reniec en Arequipa, Ángel María Manrique, informó que quienes deseen modificar o actualizar la dirección de su domicilio deben realizar el trámite para votar el próximo 4 de octubre en el distrito donde actualmente residen.

Para atender la alta demanda, la entidad amplió hoy su horario de atención hasta las 11:59 de la noche, aunque esta medida aplica únicamente en la sede central ubicada en la intersección de las calles San Juan de Dios y Santo Domingo, en el Cercado de Arequipa.

El funcionario recordó que los ciudadanos que mantengan una dirección desactualizada en su DNI deberán viajar al lugar consignado en el documento para sufragar.

Asimismo, el Reniec indicó que la renovación del DNI por caducidad puede realizarse hasta 60 días antes de su vencimiento, ya sea de manera virtual o presencial, a fin de evitar inconvenientes.

REQUISITOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL DNI

Para actualizar la dirección domiciliaria u otros datos, los usuarios deben presentar los siguientes requisitos: un recibo original de servicios públicos como agua, luz, telefonía o gas, con una antigüedad no mayor a seis meses.

En caso de cambio de estado civil, se deberá presentar la documentación correspondiente: declaración jurada si es casado, copia certificada del acta de matrimonio si desea añadir el apellido del cónyuge, acta con anotación marginal en caso de divorcio o acta de defunción del cónyuge si es viudo.

Para actualizar el grado de instrucción, se requiere presentar constancias de estudios técnicos o superiores, según corresponda.

Finalmente, el Reniec precisó que los ciudadanos que aún cuenten con DNI azul recibirán, en su próxima renovación, el documento electrónico. El trámite tiene un costo de 30 soles, que debe abonarse en el Banco de la Nación.

VIDEO RECOMENDADO