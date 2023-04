La mañana del martes, cinco delincuentes se hicieron pasar como agentes policiales de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para ingresar a la casa de la hija del exalcalde de Cerro Colorado, Benigno Cornejo, y robar dinero en efectivo así como valiosas joyas, tras las diligencias hechas por los detectives de robos de la Divincri, se sospecha que efectivos de la PNP en actividad podrían estar involucrados en el caso.

Y es que luego del robo de 10 mil soles en efectivo y varios rubíes que sacaron de la caja fuerte de la agraviada y su esposo, los hampones emprendieron la fuga a bordo de un auto blanco marca Mercedes Benz que dejaron dentro de una cochera ubicada en el sector de Río Seco.

Además del vehículo, los asaltantes abandonaron una pistola dentro de una caja de cartón. El arma de fuego permitió establecer a los detectives que le pertenece a un policía en actividad y se presume que habría sido alquilada en la capital.

Uno de los ladrones la trajo a Arequipa para injertarse con los sujetos que habían hecho el seguimiento a Milwar G. C. (37), esposo de la hija del exalcalde, y tenían conocimiento del dinero que guardaban en casa por un negocio hecho recientemente.

HICIERON UN FALSO OPERATIVO

Los delincuentes utilizaron indumentaria de la DIVIAC e incluso estaban provistos de una comba para fingir un operativo la mañana del martes en la casa de los agraviados, a quienes les dijeron que los estaban interviniendo por un caso de lavado de activos, exigiéndoles saber dónde tenían el dinero de sus operaciones financieras.

Aunque en la denuncia se consignó que se llevaron joyas y 10 mil soles, no se descarta que haya existido un monto mucho mayor de efectivo. “Estamos realizando la investigación y no se descarta la posibilidad de que haya efectivos de la PNP y Fuerzas Armadas; sin embargo, no vamos a ser flexibles si se confirma, tengan la certeza que se les aplicará todo el peso de la ley”, dijo el coronel PNP Fernando Portugal, jefe de la Divincri en Arequipa.

