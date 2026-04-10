Huaico interrumpe carretera en Quechualla y continúan trabajos de limpieza en Toro

Las intensas lluvias que se registran en la región Arequipa continúan generando emergencias en distintas provincias. El último jueves, un huaico interrumpió la carretera en el distrito de Quechualla, en la provincia de La Unión, dejando incomunicados a varios sectores de la zona.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el deslizamiento afectó seriamente la vía de trocha carrozable que conecta Supicohuayco con Allancay. Como consecuencia, el tránsito vehicular permanece restringido, dificultando el traslado de personas y el abastecimiento en estas localidades.

LIMPIAN LA TROCHA CARROZABLE EN TORO

Una situación similar se registra en el distrito de Toro, donde aún se realizan trabajos para recuperar la transitabilidad tras la emergencia ocurrida el miércoles 8 de abril. En esa zona, las lluvias intensas provocaron deslizamientos que dañaron la vía vecinal que une los sectores de Sipia y Farallón.

Lluvias afectan las carreteras que son trochas carrozables en la provincia de la Unión

Según el área de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio distrital, el tramo afectado alcanza aproximadamente 80 metros, lo que obligó a restringir el paso de vehículos. Ante esta situación, la municipalidad desplegó maquinaria pesada para avanzar con la limpieza y rehabilitación de la carretera.

Los trabajos se realizan con una retroexcavadora alquilada por la municipalidad, con el objetivo de restablecer el tránsito lo antes posible y permitir el desplazamiento seguro de los pobladores de la zona.

LLUVIAS MODERADAS PARA HOY HASTA EL SÁBADO

Además, el Senamhi emitió una alerta amarilla de corto plazo por lluvias que se registrarán de moderada intensidad desde hoy 10 de abril hasta el mediodía de este sábado 11 de abril.

Según el Coer, las precipitaciones pluviales afectarán los distritos de Chachas, Orcopampa en la provincia de Castilla; Callalli, Caylloma, Tisco en Caylloma; Cayarani en Condesuyos; Charcana, Huaynacotas, Pampamarca y Puyca en la provincia de La Unión.