Un estudio científico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha permitido conocer con mayor detalle lo que ocurre bajo el volcán Sabancaya, uno de los volcanes más activos del Perú, ubicado en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa.

La investigación permitió obtener “imágenes” del interior del volcán y descubrir la presencia de un sistema hidrotermal, es decir, una zona donde circulan agua caliente, vapor y gases calentados por el magma que se encuentra bajo tierra.

Para realizar el estudio, los científicos utilizaron el método magnetotelúrico, una técnica que mide variaciones naturales de los campos eléctricos y magnéticos del suelo para identificar qué tipo de materiales existen en el subsuelo y a qué profundidad se encuentran.

De acuerdo a la información del IGP, este hallazgo ayuda a entender mejor cómo funciona el volcán y qué procesos pueden provocar su actividad eruptiva. Este estudio permite comprender mejor la dinámica del volcán Sabancaya y los procesos que generan inestabilidad en el Valle del Colca, señaló.

LA CÁMARA MAGMÁTICA DEL SABANCAYA

Según el investigador José Luis Torres, los datos muestran que el magma que alimenta al Sabancaya proviene de una zona ubicada bajo del volcán Hualca Hualca. Desde allí, el material caliente se desplaza hacia una cámara de magma más superficial ubicada directamente debajo del Sabancaya. Es decir, las cámaras magmáticas no están conectadas, pero la cámara magmática del Sabancaya es más larga y profunda.

Ubicación de la cámara magmática del Sabancaya (Foto: IGP)

El estudio también encontró que la mayoría de los sismos que se registran en la zona a más de 4 kilómetros de profundidad están relacionados con la presencia de fluidos calientes en el interior del volcán.

Además, los científicos identificaron dos zonas importantes en el subsuelo: una entre 11 y 18 kilómetros de profundidad, donde existiría almacén de magma y fluidos; y otra entre 3 y 8 kilómetros, más cercana a la superficie.

Los investigadores consideran que el fuerte temblor en el valle del Colca en el año 2013 en esta zona pudo haber facilitado el ascenso de fluidos magmáticos provenientes desde el “reservorio” profundo hacia la cámara superficial, lo que ayuda a explicar el comportamiento del volcán.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista científica internacional Journal of Geophysical Research: Solid Earth y contaron con la participación de especialistas del IGP, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de universidades de Francia, Alemania e Irlanda.

La publicación puede ser consultada en:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JB031803

VIDEO RECOMENDADO