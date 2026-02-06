Un automóvil Hyundai de color blanco, con placa de rodaje D5Y-619, terminó completamente incendiado, luego de presuntamente recibir disparos en la asociación Consorcio Zona 1, en el distrito de Yura, Arequipa. El violento hecho se registró la noche del jueves y estaría vinculado a aparentes conflictos por tráfico de terrenos en la zona.

El vehículo quedó estancado en un montículo de tierra, lo que le impidió continuar su recorrido. Esta situación, según la hipótesis policial, hace presumir que el auto se encontraba en plena huida al momento del ataque.

Efectivos de la comisaría de Ciudad de Dios llegaron hasta el lugar e intervinieron a un hombre, quien sería el conductor y será investigado en el marco de las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

De acuerdo con el registro vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el automóvil está inscrito a nombre de Reyna Chaupi Ccama.

Tras lo ocurrido y con mucho temor, los pobladores de la zona de Consorcio, expresaron su malestar y preocupación por el incremento de hechos violentos y exigieron mayor patrullaje policial en coordinación con los serenos del distrito.

Asimismo, solicitaron la instalación de un Puesto de Auxilio Rápido (PAR) en la zona de Las Lomas y la recategorización de la comisaría de Ciudad de Dios, con el fin de contar con un mayor número de efectivos que refuercen la seguridad ciudadana en la Autopista Arequipa-La Joya.

