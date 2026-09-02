El fuego estuvo a punto de alcanzar a algunas viviendas y un pequeño establo con animales luego de que unas 700 pacas de heno se incendiaron en la Asociación de Residentes Apurimeños, en el distrito de Majes-El Pedregal, provincia de Caylloma. Ante la demora de los bomberos, los propios vecinos ayudaron a contener las llamas y retirar el material inflamable.

El incendio habría sido provocado, presumiblemente, por dos estudiantes de aproximadamente 12 años. Las pacas estaban acumuladas en plena calle, muy cerca de las viviendas y de un pequeño establo donde permanecían vacas y gallinas.

Vecinos y bomberos controlaron el fuego que habría sido causado por estudiantes

El temor de los pobladores aumentó cuando las llamas comenzaron a extenderse entre los fajos de heno. Sin esperar a que llegaran los bomberos, los vecinos cargaron y retiraron las pacas, los palos y esteras que podían alimentar el fuego, mientras otros intentaban controlar las llamas con el agua disponible a través de baldes y mangueras.

La situación se complicó por la escasez de agua. Cuando finalmente llegó la Compañía de Bomberos 205, los hombres de rojo comenzaron a trabajar para controlar el incendio, pero después de varios minutos el agua de la unidad se agotaba.

Ante esta situación, se solicitó una cisterna de agua de la municipalidad. Sin embargo, uno de los bomberos señaló que el vehículo tenía una capacidad aproximada de 700 galones, cantidad que resultaba limitada para enfrentar un incendio de estas características.

FUEGO DEBAJO DE LAS PACAS

Aunque las llamas visibles fueron disminuyendo, el peligro no terminó. El fuego continuaba en el interior y debajo de la gran cantidad de heno acumulado, lo que hacía necesario remover el material para evitar que las llamas volvieran a aparecer.

Para esta tarea fue necesaria la intervención de maquinaria de la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de la Colina, que retiró y removió las pacas mientras los bomberos realizaban las labores de enfriamiento y control.

Con maquinaria removieron las pacas para evitar que el fuego se reavive

Los vecinos permanecieron en la zona hasta lograr que el fuego dejara de representar una amenaza para sus casas y animales. La propietaria de la vivienda afectada, señaló que revisará las cámaras de los vecinos para verificar si el fuego fue empezado por los escolares.