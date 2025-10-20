Un incendio de grandes proporciones se registró esta tarde en un centro de reciclaje, en el kilómetro 3.5 de la Variante de Uchumayo, en Arequipa, específicamente detrás de la empresa de camiones Francisco Carbajal Bernal S.A. (Fracsa). Una intensa columna de humo negro se observó desde varios puntos de Arequipa, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Compañía de bomberos de diferentes distritos unieron esfuerzos

Los vecinos, alarmados por el fuerte olor a quemado y la visibilidad del humo, alertaron de inmediato a los bomberos. En respuesta rápida, diversas compañías de bomberos se desplazaron al lugar para combatir las llamas.

Los equipos de rescate trabajan arduamente para controlar el incendio y minimizar el daño, aunque el fuego arrasó con los todos los materiales inflamables, considerando que el local tenía mucho material inflamable, tales como cartones, botellas, entre otros. Aún se desconocen las causas del siniestro y si ha habido personas afectadas. El incendio se encuentra en proceso de control.

