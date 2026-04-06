Un voraz incendio registrado la tarde del último domingo en la zona de Villa Magisterial, en el distrito Cerro Colorado, consumió por completo una modesta vivienda de material prefabricado, dejando en la calle a Remigio Cjuro y su familia.

El siniestro se desató alrededor de las 6 de la tarde, cuando en el interior del inmueble solo se encontraban la madre que tiene una discapacidad y sus cuatro hijos menores de edad.

Según el testimonio del padre de familia, el origen del incendio habría sido un cortocircuito en el sistema eléctrico, aparentemente relacionado con una descarga proveniente del poste de luz hacia la vivienda.

En cuestión de minutos, las llamas se extendieron sin control por los ambientes instalados en el segundo piso del inmueble donde viven alquilados hace un año y medio. Pese a la dificultad para movilizarse, la madre actuó con desesperación para poner a salvo a sus hijos. Los menores escaparon trepando y saliendo por viviendas vecinas, en medio del humo y la desesperación.

El resultado del incendio fue devastador. Los dormitorios, cocina, muebles, ropa, útiles escolares y los uniformes de los niños, quedaron reducidosa cenizas. “Se ha quemado todo”, refirió Remigio tras señalar que lo único que les quedó es la ropa que llevaban puesta.

Para evitar que sus hijos enfrenten el impacto emocional de la pérdida, el padre decidió enviarlos al colegio con ropa que tenia y un cuaderno, intentando mantener cierta normalidad en medio de la crisis.

Tras el accidente, la familia fue acomodada por los vecinos en el local social, facilitandoles también alimentos básicos en medio de la emergencia. Cualquier apoyo puede hacerlo llegar al numero 982407302 de Dina Ramos, esposa de Remigio Cjuro.

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