Un incendio registrado esta noche en la estación de servicio Selva Alegre, ubicada entre las avenidas Arequipa, en el distrito de Ato Selva Alegre, y Juan de la Torres en el Cercado de la ciudad de Arequipa, causó terror entre vecinos, trabajadores y conductores de dos vehículos que acabaron ardiendo en llamas.

Cerca de las 6 de la tarde, dos conductores ingresaron al grifo para abastecer con combustible sus unidades y mientras eran llenados con gasolina, del tanque de uno de ellos comenzó a salir gasolina y de pronto aparecieron las llamas de fuego, aparentemente producto de la combustión con una chispa.

“Pedimos ayuda a los trabajadores y se habían ido. Luego apareció el administrador del grifo y el comenzó a rociar un líquido para tratar de apagar el fuego pero no se pudo controlar”, dijo una de las agraviadas.

Hasta el lugar se trasladaron miembros de las compañías de bomberos 19 y 187 quienes se encargaron de controlar el incendio que consumió parte del techo del grifo y dejó inservibles los dos autos que fueron alcanzados por el incendio.