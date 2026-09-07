Incendio en Yanahuara provoca la muerte de animales en Arequipa

Un incendio registrado la noche del domingo en un inmueble de la segunda cuadra de la calle Yanahuara dejó varios animales muertos, entre ellos un gato y canarios. El residente de la vivienda, Néstor Ríos, sospecha que el fuego habría sido provocado en medio de una disputa por la ocupación del predio.

El siniestro ocurrió mientras Ríos se encontraba en la vivienda junto a algunos familiares. Al advertir las llamas, todos intentaron ponerse a salvo y rescatar a los animales que estaban dentro del inmueble.

Según contó el propietario a Contacto Sur, tenía ocho perros, cuatro gatos, palomas y ocho canarios. Algunos de ellos lograron ser rescatados, pero un gatito y varios canarios no corrieron la misma suerte.

Las aves se encontraban en una buganvilla de aproximadamente 100 años de antigüedad, que también fue alcanzada por el fuego y terminó quemada.

Según la versión del poblador, los familiares y vecinos ayudaron a sacar a los animales antes de la llegada de los bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otros ambientes.

La emergencia también obligó a retirar un balón de gas del inmueble y llevarlo hasta la calle para reducir el riesgo de una explosión.

Ríos señaló que sospecha que el incendio fue provocado debido a una disputa relacionada con la ocupación del inmueble. Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades las que determinen cómo se inició el fuego y si hubo responsabilidad de terceros.