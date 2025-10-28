El distrito de Polobaya en Arequipa perdió al menos 4 hectáreas de pastos naturales debido a un incendio forestal que ocurrió ayer, lunes 27 de octubre, alrededor de las 12:00 horas en el sector Poroto.

Tras una intensa lucha, pobladores y miembros del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Polobaya controlaron el fuego a las 17:30 horas, después de cinco horas de que el fuego se expandió con rapidez, con la “ayuda” del viento.

El siniestro ha causado un impacto significativo en la flora y fauna de la zona, aunque las causas que originaron el incendio aún son desconocidas. Las autoridades locales aún investigan el hecho y no reportaron daños materiales o personales.

En este mes, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), fueron varios los incendios forestales que se registraron en la región, en provincias como La Unión, Castilla, Condesuyos.

