Incendio forestal afecta dos hectáreas de pastizales en Chiguata, Arequipa

Un incendio forestal consumió aproximadamente dos hectáreas de pastizales en el anexo Cangallo, distrito de Chiguata, en Arequipa. El fuego se inició esta mañana y fue controlado con apoyo de los policías, serenos y los pobladores de la zona.

De acuerdo con el reporte de la Municipalidad Distrital de Chiguata, las llamas comenzaron cerca de las 10:00 horas y amenazaban con extenderse por los terrenos de pastizales, gracias a los vientos. Los equipos de emergencia y los vecinos trabajaron para contener el avance del fuego.

Luego de varias horas de intervención, el incendio fue controlado. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños en viviendas u otros medios de vida.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa informó que continúa el seguimiento de la zona junto a las autoridades locales para verificar que no se reactive el fuego.

El incendio se suma a otros siniestros registrados en la región durante las últimas semanas, en un periodo en el que la vegetación seca favorece la rápida propagación de las llamas.