Incendio forestal pone en riesgo a ganado en el distrito de Toro en Arequipa

Un incendio forestal amenaza los pastizales que sirven de alimento para el ganado vacuno en el distrito de Toro, provincia de La Unión. El fuego se inició esta mañana en la zona de Sirgua y, debido a la presencia de vientos y vegetación seca, avanzó rápidamente por el cerro Locokoy.

Según informó el poblador Rubén Quispe Mejía, las llamas ya habrían consumido aproximadamente el 50% de los pastizales del cerro Locokoy. Aunque en el sector afectado no existen viviendas, la principal preocupación de los pobladores es que el incendio continúe avanzando y afecte toda la zona de pastoreo.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el fuego ya habría consumido 20 hectáreas

Los comuneros también temen que el fuego llegue hasta la comunidad campesina de Toro Q’assa, donde existe ganado que depende de estos pastizales para su alimentación.

Ante la emergencia, pobladores del distrito se trasladaron hasta la zona para intentar controlar las llamas desde la carretera de Visca. Sin embargo, debido a la extensión del incendio, se requiere el apoyo de más comuneros para contener el avance del fuego desde el sector de la comunidad de Toro.

Asimismo, se solicitó el apoyo de la Municipalidad Distrital de Toro y otras instituciones que puedan contribuir a frenar las llamas y evitar el daño de la flora y fauna de la localidad.