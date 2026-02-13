La veda del camarón es hasta el 31 de marzo (Foto: Gerencia de Producción)
La veda del camarón es hasta el 31 de marzo (Foto: Gerencia de Producción)

Un total de 29 isangas, herramientas artesanales para la extracción del camarón, fueron destruidos en la cuenca del río Majes por la Gerencia Regional de Producción de Arequipa. Pese a la veda del camarón, algunos pobladores realizaban la extracción, de manera ilegal.

La fiscalización se realizó en puntos estratégicos como Puente Huatiapa y Huatiapilla Baja, sin embargo, no encontraron pescadores en flagrancia. En las zonas intervenidas se detectó la instalación ilegal de estos implementos en el cauce del río, pese a la existencia de la Resolución Ministerial N.° 429-2025-PRODUCE, que dispuso la veda del camarón de río desde el 3 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

Destruyen isangas en río Majes (Foto: Gerencia de Producción)
Destruyen isangas en río Majes (Foto: Gerencia de Producción)

La norma incluye la prohibición de pesca, el traslado, la comercialización y consumo del camarón. Las personas que infrinjan la norma podrían enfrentar un proceso penal y una sentencias entre 3 a 5 años de pena.

El objetivo de la veda es proteger el periodo reproductivo de la especie y garantizar la sostenibilidad de la actividad extractiva. Según la Gerencia de Producción, con las intervenciones se buscan frenar la pesca indiscriminada y reforzar la vigilancia en puntos críticos de la cuenca, especialmente durante la temporada de reproducción del recurso hidrobiológico.

VIDEO RECOMENDADO