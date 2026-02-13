Un total de 29 isangas, herramientas artesanales para la extracción del camarón, fueron destruidos en la cuenca del río Majes por la Gerencia Regional de Producción de Arequipa. Pese a la veda del camarón, algunos pobladores realizaban la extracción, de manera ilegal.

La fiscalización se realizó en puntos estratégicos como Puente Huatiapa y Huatiapilla Baja, sin embargo, no encontraron pescadores en flagrancia. En las zonas intervenidas se detectó la instalación ilegal de estos implementos en el cauce del río, pese a la existencia de la Resolución Ministerial N.° 429-2025-PRODUCE, que dispuso la veda del camarón de río desde el 3 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

Destruyen isangas en río Majes (Foto: Gerencia de Producción)

La norma incluye la prohibición de pesca, el traslado, la comercialización y consumo del camarón. Las personas que infrinjan la norma podrían enfrentar un proceso penal y una sentencias entre 3 a 5 años de pena.

El objetivo de la veda es proteger el periodo reproductivo de la especie y garantizar la sostenibilidad de la actividad extractiva. Según la Gerencia de Producción, con las intervenciones se buscan frenar la pesca indiscriminada y reforzar la vigilancia en puntos críticos de la cuenca, especialmente durante la temporada de reproducción del recurso hidrobiológico.

