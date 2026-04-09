La construcción del colegio N° 40479 Miguel Grau en la provincia de Islay costará 21 millones 292 mil soles y el Gobierno Regional de Arequipa inició la convocatoria para la contratación de la empresa que se encargará de construir y supervisar el proyecto, bajo la modalidad obra por impuesto.

Según el cronograma oficial, la adjudicación del proyecto se realizaría en mayo. A partir de ello, se firmará el convenio con la empresa que asumirá el financiamiento, tanto la ejecución como la supervisión de los trabajos.

La institución educativa alberga a 666 estudiantes de primaria y secundaria, quienes esperan desde hace años mejores condiciones de infraestructura. Según el GRA, el proyecto contempla la construcción de aulas, talleres, biblioteca, laboratorio, comedor, cocina y un salón de usos múltiples, además de oficinas administrativas, servicios higiénicos y almacenes.

El uso de la modalidad de obras por impuestos apunta a reducir los tiempos de ejecución y evitar paralizaciones, una de las principales dificultades que enfrentan las obras públicas por administración directa del Gobierno Regional de Arequipa.