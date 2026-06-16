Inmobiliarias paralizadas en Arequipa por retraso en el PDM

Más de 50 proyectos inmobiliarios se encuentran paralizados en la ciudad de Arequipa debido a la falta de habilitaciones urbanas vinculadas a la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), situación que viene generando incertidumbre entre las empresas del sector y retrasando importantes inversiones en la región.

Michael Cerpa, jefe de ventas de Ocean Condominios Camaná, señaló que diversas inmobiliarias adquirieron terrenos con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos habitacionales; sin embargo, el retraso de la actualización del PDM les impide avanzar con los trámites necesarios para iniciar la construcción, ocasionándoles pérdidas económicas.

“El IMPLA no emite el documento y no sabes si invertir. Se suponía que debía salir en diciembre de 2025, luego se postergó para marzo de este año, después para mayo y ahora dicen agosto. Las inmobiliarias necesitan esa seguridad para realizar inversiones”, manifestó.

Cerpa señaló que varias empresas han optado por dirigir sus inversiones hacia el litoral arequipeño, donde el mercado inmobiliario creció en 50%, después de la pandemia de la COVID-19.

Ocean Condominios mantiene su apuesta por el desarrollo de un megaproyecto en la provincia de Camaná sobre 250 hectáreas. Como parte de esta iniciativa, contempla la donación de 10 hectáreas para la futura Universidad Autónoma de Camaná.