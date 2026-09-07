Inseguridad ciudadana: cambian a tres policías en Chala tras protesta de pobladores

Tres policías fueron retirados de la Comisaría de Chala y otros tres llegarán para reemplazarlos, en medio del reclamo de los vecinos por el incremento de la inseguridad en este distrito de la provincia de Caravelí. Sin embargo, no se asignó a mayor número de efectivos.

La medida fue dispuesta por la Región Policial Arequipa mediante el documento COM/TEL N.° 1419-2026-REGPOL-AREQUIPA/EM-AREREHUM-MP, fechado el 3 de septiembre, tres días después de la movilización que llevó a cientos de pobladores a las calles para exigir mayor seguridad.

Entre los agentes que dejarán Chala están el ST2 PNP Oswaldo Alexander Díaz Rivera, quien pasará a la Comisaría de Jaquí; el ST2 PNP Andrés Felipe Neyra Lazo, reasignado a Atico; y el S2 PNP Brandon Rodrigo Valdivia Siles, quien será enviado a Acarí.

En su reemplazo, la dependencia policial recibirá al ST3 PNP Néstor Raúl Coaquira Mercado, procedente de Jaquí; al SB PNP Juan Carlos Condori Pineda, quien llega desde Atico; y al S2 PNP Jhair Taret Mejía Miranda, procedente de Acarí.

Los cambios se producen luego de que la población de Chala expresó públicamente su preocupación por los robos, asaltos y otros hechos delictivos registrados en el distrito. Durante la marcha del 31 de agosto, vecinos, comerciantes y representantes de distintas organizaciones reclamaron una mayor presencia policial y una respuesta más efectiva de las autoridades.

Aunque el documento policial señala que las reasignaciones responden a una necesidad del servicio, su anuncio ocurre en un momento en que la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los habitantes de Chala.

Ahora, los vecinos esperan que el cambio de personal se traduzca en mayor patrullaje y prevención en las calles, y no quede únicamente como un cambio administrativo.