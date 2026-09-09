Inspeccionan la antigua Panamericana Sur como ruta alterna entre Atico y Ocoña

Los técnicos y autoridades de las diferentes instituciones de Arequipa realizaron el martes una primera inspección a la antigua carretera Panamericana Sur con el fin de realizar un diagnóstico con miras a habilitar la vía como una ruta alterna del tramo Ático–Ocoña.

El alcalde de Atico, Candia Ramos, representantes del Ejército, COER Arequipa, la Gerencia Regional de Transportes, Municipalidad Provincial de Caravelí, Provías y la Policía recorrieron parte de la vía desde el ingreso del sector Calaveritas, donde se revisaron las condiciones de la antigua Panamericana y de la ruta auxiliar que desvía hacia el distrito de Caravelí.

La evaluación busca determinar si esta carretera puede ser acondicionada para la circulación de vehículos en caso de que la actual Panamericana Sur quede interrumpida. Cabe recordar que el tramo entre Ático y Ocoña registra frecuentes derrumbes que obligan a detener el paso de vehículos y dejan varados a transportistas y pasajeros.

El último bloqueo de gran magnitud ocurrió el mes pasado, cuando un huaico sepultó vehículos pesados y obligó a Provías, con apoyo de otras instituciones, a trabajar durante casi una semana para despejar la carretera. Durante esos días, el tránsito quedó interrumpido y se afectó la conexión entre el norte y sur del país.

Tras esta emergencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a las autoridades regionales de Arequipa, planteó recuperar la antigua Panamericana Sur como ruta de emergencia y prevención frente a nuevos huaicos que podrían registrarse durante la temporada de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.