Después de 10 meses, algunas instituciones deportivas decidieron abrir las puertas de los locales ubicados en el coliseo Arequipa, pero se toparon con la ingrata sorpresa que los servicios de agua potable y luz se encontraban suspendidos.

Ante la emergencia, la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa) instaló un generador de energía a gasolina, mientras se reponga el servicio en el escenario deportivo, situado en la avenida Independencia del Cercado.

“Nosotros pagamos por el servicio, me sorprende que no tengamos luz ni agua. Otras ligas están por la misma situación, en todo el coliseo no hay energía”, se quejó José Bellido, titular de la Lidefa, que ayer junto a su personal abrieron para realizar limpieza y acomodar los muebles.

Walther Gamarra, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Arequipa, recalcó que este problema de los servicios siempre existió en el coliseo, pero esta vez sospecha que hubo un corte circuito en las oficinas de la Lidefa o en el peor de los casos el municipio provincial de Arequipa dejó de pagar los recibos durante el estado de emergencia sanitaria.

“La administración del coliseo es pésima. Antes también era así. Nosotros hemos tenido un convenio interinstitucional con una academia de ajedrez para cambiar el piso que estaba en mal estado y arreglar los servicios higiénicos”, declaró.

Erika Cuba Díaz, gerente de Desarrollo Social y Educación de la comuna provincial, se mostró sorprendida cuando se le consultó del problema.

“Que yo sepa si hay servicios en el coliseo Arequipa. De todas maneras mañana (hoy) se constará y se informará”, informó.

IPD debe 800 mil soles a la Municipalidad de Arequipa

La administración temporal del recinto deportivo está a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que lo remodeló en la gestión del ex alcalde Alfredo Zegarra. Desde entonces se mantiene una deuda de 800 mil soles que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) debe cancelar para recuperar las instalaciones del coliseo.

En su momento, el alcalde Omar Candia aseguró que tiene toda la intención de devolver la administración del coliseo al IPD, pero antes deben pagar el saldo pendiente por los trabajos realizados dentro y fuera de la infraestructura.

IPD. En su momento el IPD pidió al alcalde de la MPA que el recinto deportivo sea destinado exclusivamente para actividades deportivas.

800 mil soles es la deuda entre comuna provincial de Arequipa y el IPD.

5 años es el tiempo que administra el municipio provincial el coliseo Arequipa.