La Municipalidad Provincial de Arequipa instaló la mañana de este viernes 13 de febrero un aproximado de 300 vallas metálicas en la Plaza de Armas de Arequipa para proteger las áreas verdes y el Tuturutu, pese a que días atrás la Municipalidad comunicó que este enrejado sería recién a partir de la mañana del sábado 14 de febrero, por el Día de San Valentín.

La colocación de rejas impacta en el turismo, cuyos visitantes prefieren una toma fotográfica natural.

A partir de las 14:00 horas de este 14 de febrero se cerrará el perímetro de la Plaza de Armas para impedir el acceso de los conductores y proteger el ornato del Patrimonio Cultural.

Según la subgerente de Transporte Interurbano y Especial de la comuna provincial, desde las 17:00 horas del mismo día hasta la madrugada del domingo 15, se cerrará el tránsito vehicular en las intersecciones de las calles Zela con Jerusalén, Morán con San Juan de Dios y Villalba con Ugarte. También, se evalúa el posible cierre de la intersección de La Marina con San Agustín, de acuerdo con la evaluación situacional. La calle San José permanecerá habilitada como vía de salida, hacia la Av. La Marina.

Según el gerente de Servicios a la Ciudad, Carlo Alejandro Véliz Herrera, el domingo 15 de febrero continuarán las vallas en la Plaza y se evaluará la ampliación de las restricciones de tránsito peatonal y vehicular, según la situación que se presente por la asistencia de las personas para jugar por carnavales.

Según la gerencia de Seguridad Ciudadana, serán 180 los serenos que prestarán servicios en las festividades de estas dos fechas, San Valentín y carnavales.

VIDEO