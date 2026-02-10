Las intensas lluvias registradas en el distrito de Yanaquihua, Condesuyos, han generado severos daños en la infraestructura del colegio San José Obrero, ubicado en la central Cerro Rico, dejando seis módulos educativos afectados, filtraciones en techos de calamina y deterioro total del mobiliario escolar.

La situación pone en riesgo el inicio del año escolar 2026, previsto en menos de un mes, para cerca de 600 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

El alcalde distrital James Casquino, explicó que la intervención del Gobierno Regional se ve limitada por la falta de saneamiento físico-legal del terreno, razón por la cual se ha solicitado una atención inmediata por emergencia.

“Como son módulos, no se puede hacer una intervención real por los temas de saneamiento. Con las intensas lluvias se han afectado seis módulos y todo el mobiliario. No podemos esperar así, los niños no pueden recibir educación en estas condiciones, por eso hemos venido a coordinar una solución por emergencia con el Consejo Regional y el COER”, declaró.

Por su parte, el director del colegio San José Obrero, Moisés Campos, advirtió que la institución requiere con urgencia mobiliario básico para poder iniciar el año escolar. “Necesitamos urgentemente 60 sillas y 20 mesas grupales para el nivel inicial. Aquí tenemos 139 estudiantes en inicial, 287 en primaria y 173 en secundaria. No estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo lo mínimo para que los niños puedan sentarse y estudiar en condiciones dignas”, manifestó.

El director indicó que las aulas de inicial presentan condiciones críticas, con filtraciones severas y crecimiento de vegetación en el interior, lo que pone en riesgo la seguridad de niños de apenas 3 años, más de 60 de ellos distribuidos en dos secciones.

Campos también alertó sobre la escasez de personal educativo, señalando que actualmente el colegio cuenta con 30 docentes, incluido el personal administrativo, pero aún faltan docentes en primaria y secundaria, además de dos auxiliares en inicial y uno en secundaria. Añadió que para toda la institución solo se dispone de un trabajador de limpieza, asignado únicamente al nivel primario.

