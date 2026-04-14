El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, murió a los 64 años tras sufrir complicaciones de salud, de acuerdo con reportes de los medios argentinos La Nación y Clarín.

Staiti, natural de Mendoza —ciudad donde también se formó Enanitos Verdes— había asumido, tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, el rol de vocalista de la reconocida banda, que logró trascender fronteras y consolidarse en toda Latinoamérica.

Según informó Los Andes, tras una gira latinoamericana por los 40 años del primer álbum, a fines de 2024 Staiti contrajo una infección bacteriana en México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una deshidratación severa que lo mantuvo internado durante un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

El músico se encontraba en proceso de recuperación de peso, masa muscular y condición vocal. Entre sus planes más próximos figuraba una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, programada para los meses de junio y julio.

En paralelo, Los Enanitos Verdes venían trabajando en un álbum de grandes éxitos que contaría con la participación de invitados nacionales e internacionales.