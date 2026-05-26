Una gran cantidad de personas acudieron al velorio de Nelsy Mallma Quispe, la adolescente que buscaba ser policía y acompañó a su madrina Cecy Rojas, hacia Salcabamba, Tayacaja, donde la cantante tenía una presentación. Los familiares de la víctima, piden apoyo para solventar los gastos del sepelio.

ACCIDENTE

Como se recuerda cerca de las 6:30 de la tarde del último sábado un deslizamiento de piedras cayó sobre el vehículos en donde se trasladaba la cantante Cecy Rojas, su hija y Nelsy. Una roca terminó cayendo sobre el vehículo dañando la parte donde se encontraba la joven que terminó herida y posteriormente trasladada hacia el Hospital de Pampas.

“Ella (Nelsy) estaba acompañando a Cecy hacia Salcabamba, para que le cuide a su hijita. Siempre le acompañaba y le gustaba filmar”, contó la madre de la menor, Katy Quispe.

La adolescente, que es natural del distrito de Huaribamba (Tayacaja) y segunda de 4 hermanos, estaba preparándose para postular a la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), sus compañeros de academia, la mañana de ayer acudieron a su velorio que se realizó en el sector de Villa Azapampa, en el distrito de Chilca, en Huancayo.

Sus restos fueron trasladados hacia el Cementerio de La Punta, Sapallanga. Su familia pide apoyo para costear los gastos. Puede hacerlo al Yape 983870671 de Jean Pérez.