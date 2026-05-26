Para el economista Carlos Adrianzén, la gestión de Pedo Francke al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre el 29 de julio del 2021 y el 1 de febrero del 2022, no fue buena y mal hizo en el debate técnico del domingo señalar que la economía creció cuando solo se recuperó frente a un año malo, de pandemia (2020).

“Fue un rebote, no crecimiento. Es como la cifra que a toda velocidad presenta (Gustavo) Guerra García, quien dice que él llevó la inversión privada a crecer cuando fue un pobre rebote. Cuando algo cae 10 y rebota 10, el segundo 10 no cuenta”, precisó.

Entonces, indicó a Correo, contar la recuperación como logro de su gestión (Francke) es tontear a la gente con estadísticas.

“Lo relevante, en términos de inversión, es el ritmo de la tasa de inversión sostenida y es destacable cuando crece 40, cuando menos 30%, por cuatro años consecutivos. Esto reduce la pobreza de maneras poderosas, ¿pero decir creció cuando fue rebote? Es un engaño”, precisó.

Ridículo

Adrianzén señaló que el gobierno de Castillo fue hostil a la inversión. “Y cuando la inversión extranjera llega a ser 1.5% del PBI y pasa 1.8%, se dice que crece un porcentaje. Es ridículo. La inversión extranjera debería crecer 15% para generar miles de empleos y reducir la pobreza”, comentó.

Destacó que no se debe olvidar que él (Pedro Francke) dejó el mismo gobierno que ha seguido adelante. “La cantaleta de que después de Castillo ya no es el mismo gobierno, es falso. Salen algunos ministros y otros entran, pero son la misma gente que no cuestiona y no audita, esto es malo”, afirmó.

El economista recordó que el Perú, venía captando inversiones y dejó de captarlas en la gestión de Castillo, en el que participó el señor Francke.