En Arequipa, se verificarán 90 puntos de alto y muy alto riesgo, debido al fenómeno El Niño Costero, que mantiene en alerta a la región ante la posibilidad de intensas precipitaciones, desbordes de ríos y activación de quebradas en los próximos meses.

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La supervisión forma parte del operativo de control simultáneo “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas”, desplegado a nivel nacional por la Contraloría General de la República, a través del cual más de 2000 auditores fiscalizarán la gestión del financiamiento y la ejecución de 2016 intervenciones en ríos y quebradas de todo el país, cuyo presupuesto asciende a S/ 6 709 064 585.

Los auditores tomarán como referencia las Fichas Técnicas Referenciales (FTR) con Nivel de Peligro “Muy Alto” y “Alto”, elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de las Autoridades Locales del Agua (ALA) y remitidas a los gobiernos locales y gobiernos regionales. El objetivo es identificar oportunamente situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las obras de descolmatación y prevención frente al fenómeno El Niño.

La medida se da luego de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en 796 distritos del Perú, mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio de 2026, ante el peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Con estas intervenciones a nivel nacional se busca proteger a más de un millón de habitantes, cerca de 236 mil viviendas, así como redes de agua, desagüe y electricidad, instituciones educativas, centros de salud, hectáreas de cultivo y kilómetros de carreteras en las zonas de mayor riesgo.