El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) suscribió un pacto intersectorial junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a fin de incrementar la contratación formal de personas con discapacidad.

La alianza, denominada “Perú Inclusivo: Pacto por la Promoción del Empleo para las Personas con Discapacidad” busca integrar servicios de empleabilidad, capacitación y acompañamiento especializado. Según cifras, en comparación con el año 2022, más de 4 200 personas con discapacidad ya fueron incorporadas a la planilla electrónica y 1 693 nuevas empresas formalizaron contratos con este grupo.

INVERSIÓN EN REGIONES

Como eje principal de este acuerdo, el ministro de Trabajo, Fredy Solano Gonzalez, anunció el proyecto “Inclusión Laboral con Empleo con Apoyo para Personas con Discapacidad en Lima, Callao, Ica y La Libertad”, y contará con un financiamiento superior a los S/1.700 millones a cargo de FONDOEMPLEO.

El plan capacitará a cientos de ciudadanos bajo el enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Además, aplicará metodología de “Empleo con Apoyo” para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con especial énfasis en aquellas que tienen autismo. La meta trazada es insertar formalmente a cerca de 400 personas en un plazo de 18 meses.

“La inclusión laboral no puede seguir siendo vista como un acto de caridad ni como una obligación legal. Es un derecho humano y también un motor de productividad”, afirmó el ministro.

HISTORIAS

En el evento también se reconoció a Lizet Franco, una trabajadora con discapacidad auditiva con cuatro años de experiencia en la empresa FISA. Franco invitó a que las personas con discapacidad rompan sus miedos y participen en las postulaciones de las convocatorias del MTPE, también que las empresas contraten a las personas con discapacidad, sin ningún temor.

Asimismo, Luis Alberto Sánchez, otra persona con discapacidad, logró incorporarse al mercado laboral hace diez años y desarrollar una trayectoria que hoy demuestra que la discapacidad no limita el talento.