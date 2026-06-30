Una mujer fue intervenida en el penal de Varones de Arequipa cuando intentaba ingresar un paquete con alcaloide de cocaína oculto en sus partes íntimas durante los controles de seguridad para el ingreso de visitantes.

La intervenida fue identificada como Sara Tuesta. Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el hallazgo ocurrió mientras el personal de seguridad realizaba la revisión corporal de rutina en el acceso al establecimiento penitenciario.

Al advertir una irregularidad durante la inspección, los agentes procedieron a intervenir a la visitante. De acuerdo con la información, la mujer extrajo voluntariamente un paquete de forma ovoide que contenía la sustancia ilícita.

Según el INPE, la mujer tenía previsto visitar a su pareja, el interno Alfredo Arias Mayhuire, quien cumple condena en el pabellón 4 del penal por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad.

Tras la intervención, el personal penitenciario comunicó el hecho a la Policía para continuar las investigaciones, mientras que el INPE refuerza los controles para impedir el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos. Sin embargo, durante las inspecciones es común encontrar los estupefacientes.