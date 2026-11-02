Ocho estudiantes de la Institución Educativa Víctor Torres, entre 14 y 15 años, fueron intervenidos el 31 de octubre a las 22:00 horas por los efectivos policiales de la comisaría de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, cuando se encontraban en la discoteca Marbella.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los menores estaban bailando y con sospecha de haber consumido bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, en celebración de Halloween y Día de la Canción Criolla. Durante la operación, los encargados del local nocturno intentaron impedir el ingreso de los agentes del orden.

Ante estos hechos, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón evaluaría la clausura del establecimiento nocturno y la aplicación de una multa por funcionar al margen de las disposiciones municipales.

Horas después de la intervención, los ocho menores fueron entregados a sus respectivos padres de familia. El caso puso en evidencia la presencia de menores de edad en locales nocturnos donde presuntamente se expenden bebidas alcohólicas, pese a las restricciones que prohíben el ingreso de adolescentes a estos locales.