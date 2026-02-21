Las persistentes lluvias que se registran esta noche en Arequipa junto a relámpagos y truenos afectan a decenas de viviendas, vías de comunicación y unidades de transporte en diferentes distritos de la ciudad.

En el distrito de Alto Selva Alegre, las precipitaciones inundaron varias viviendas en Villa Confraternidad, zona C. Según el testimonio de una vecina, este incidente ocurre todos los años y afecta a más de cinco familias. Personal de la Municipalidad acudió esta mañana al sector, sin embargo, los vecinos señalaron que solo les entregaron saquillos para llenar con arena y así contener el agua, medida que consideran insuficiente frente a la magnitud del problema.

Asimismo, en las zonas de Huarangal y San Luis Gonzaga, varios vehículos quedaron varados tras el ingreso de agua en la quebrada. Conductores y pasajeros solicitaron el apoyo urgente de maquinaria pesada para limpiar el cauce y restablecer el tránsito.

En este mismo distrito, el agua también ingresó a las viviendas de la asociación Villa Ecológica, en el paradero 3, donde las familias intentan proteger sus pertenencias mientras esperan una intervención más efectiva de las autoridades.

En el distrito de Cerro Colorado, específicamente en la urbanización Santa Rosa de Lima, también se reportaron viviendas y calles anegadas. En la zona de Zamácola, una unidad de transporte público conocida como “loncherita” quedó varada e inclinada en un zanjón, en medio del río que se formó en la calle.

Por otro lado, en el distrito de Yura, el ingreso de rocas y lodo tras la activación de diversas quebradas afectó varias calles de Apipa, Señor de Los Milagros. La falta de asfaltado agravó la situación, ya que las vías de tierra fueron carcomidas por el agua, con zanjones de gran magnitud, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. Los vehículos quedaron varados.

En Cayma el agua se desbordó por la quebrada Los Tucos y dañó los cultivos de maíz.

Mientras que, en el distrito de Miraflores, la quebrada ubicada en la urbanización Carlos García se desbordó. De acuerdo con los vecinos, el caudal superó el nivel registrado el día anterior debido a la mayor intensidad de las precipitaciones.

Las fuertes lluvias también causaron el corte de energía eléctrica en diferentes zonas como Villa Fontana, Nazareno, Sor Ana en Cerro Colorado, en Sol de Oro en Cayma, otras zonas de los distritos de Miraflores, Socabaya, Alto Selva Alegre, entre otros.

