La invermectina es un fármaco beneficioso para el tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus. Así de enfático fue el jefe del Comando Regional COVID-19 de Arequipa, Gustavo Rondón, al responder a las declaraciones del exministro de Salud, Víctor Zamora, quien pidió el retiro de este medicamento en el protocolo de estos pacientes, por no ser positivo para su atención.

Y es que la ivermectina forma parte del kit de medicamentos que el propio ministerio y las dependencias regionales lo promueven y reparten para evitar las complicaciones propias de la enfermedad de Wuham.

Su consumo se ha masificado, al extremo que se reparte entre quienes resultan positivos en las pruebas de descarte del COVID-19. que hasta ayer eran 109,736 casos. Centros médicos como Goyeneche, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Camaná, Docente de la Unidad Nacional de San Agustín, lo promueven para entregarlo gratuitamente a la población afectada y hasta lo fabrican para este fin.

“ Hoy estamos esperando que la propia norma nacional cambie y se retire de manera definitiva la hidroxicloroquina o el uso de la ivermectina, ya que en algunos países como Australia lo han retirado ”, indicó el exministro Zamora a RPP hace dos días, lo que motivó la reacción del jefe del comando en Arequipa, quien se mostró sorprendido por las declaraciones de Zamora, ya que la aprobación del uso de este medicamento se hizo durante su estadía en el ministerio.

“Lo que detiene, una vez que sí hay contagio, es la replicabilidad del virus. Es decir, evita que se multiplique. El virus nos mata por replicación exagerada”, explicó el titular del grupo operacional de lucha contra el coronavirus.

Rondón también señaló que no existen casos de pacientes que han presentado contraindicaciones por este medicamento.

“A diferencia del dióxido (de cloro) no ofrece efectos adversos y la dosificación (de la ivermectina) es una, máximo dos. Es un fármaco, de algún modo, seguro para aplicarlo”, agregó.

Hidroxicloroquina no se usa en Arequipa

En el caso de la hidroxicloroquina, medicamento no utilizado en Arequipa, según el especialista podría provocar, en casos muy particulares, arritmias cardiacas.

Por ello, y tras evaluación una previa, ayer la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que los últimos estudios revelarían que no es útil. “Se va a retirar solo de la vía para COVID-19, no se puede retirar del petitorio. Respecto a la ivermectina, hay un debate, mientras no haya nada contundente que nos diga que no sirve, lo seguiremos utilizando como se está haciendo en otros países” , indicó la titular del ministerio.

Cuidarse es la única forma de evitar contagiarse. Utilizar mascarilla, lavarse las manos y el distanciamiento físico reduce las incidencias de contagios.

Mientras que el dióxido de cloro no está aprobado por el Ministerio de Salud para tratar enfermos COVID. Podría provocar daños a órganos de una persona.

Sin cura. Hasta la fecha no existe vacuna o tratamiento especialmente para curar el coronavirus o evitar el contagio entre personas.